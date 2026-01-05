Фицо: ЕС готов дойти «до края пропасти» из-за своей антироссийской политики
Представители Европейского союза, проводя свою антироссийскую политику, готовы дойти «до края пропасти», сообщил в соцсетях глава правительства Словакии Роберт Фицо.
«Я уже не знаю, что во имя ненависти по отношению к России родилось в головах брюссельских чиновников», — указал он в своем видеообращении. Премьер отметил, что размер одобренного европейскими политиками военного кредита Киеву составляет €280 млрд.
Также Фицо напомнил о введении альянсом санкций в отношении Москвы и заморозке активов РФ. Всё это, как отметил глава правительства, демонстрирует преобладающую на Западе нетерпимость к РФ.
Ранее глава правительства Словакии заявил, что Запад побежит в РФ сразу после окончания конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Переехавший из США в Крым режиссер Тремблей будет просить о гражданстве РФ
- Зеленский заявил о вариантах развития событий на Украине
- Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина
- Россиянам назвали условия для получения пенсионных накоплений
- В правительстве ожидают усиления защиты россиян от кибермошенников с помощью новых мер
- Фицо: ЕС готов дойти «до края пропасти» из-за своей антироссийской политики
- С 2026 года в России начинает действовать программа «Детская книжная карта»
- Ректор ВШОУЗ объяснил причины дефицита врачей в российских регионах
- Лурье не знает, освободит ли Долина квартиру 5 января
- СМИ: Зеленский уволил руководителя СБУ Малюка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru