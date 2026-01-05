«Я уже не знаю, что во имя ненависти по отношению к России родилось в головах брюссельских чиновников», — указал он в своем видеообращении. Премьер отметил, что размер одобренного европейскими политиками военного кредита Киеву составляет €280 млрд.

Также Фицо напомнил о введении альянсом санкций в отношении Москвы и заморозке активов РФ. Всё это, как отметил глава правительства, демонстрирует преобладающую на Западе нетерпимость к РФ.

Ранее глава правительства Словакии заявил, что Запад побежит в РФ сразу после окончания конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

