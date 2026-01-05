Над Россией за ночь уничтожили три украинских беспилотника
5 января 202607:35
Три беспилотника ВСУ ликвидировали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«С 23.00 4.01 до 7.00 5.01 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в ведомстве.
Военные сбили два дрона над Московским регионом, в том числе один летевший на Москву аппарат. Еще один БПЛА уничтожили в Рязанской области.
Накануне ПВО ликвидировала 253 украинских дрона за семь часов, пишет 360.ru.
