По ее словам, частный театр постоянно находится в состоянии неопределенности. Главная сложность заключается в отсутствии площадки для регулярных выступлений.

«Мы базируемся в культурном центре "ЗИЛ" и сейчас думаем где-то бросить якорь, найти площадку и обустроить ее под наши нужды. Без площадки это немного цыганская история. С другой стороны, мы много гастролируем, 70% наших спектаклей проходит не в Москве. Вопрос выступлений в столице для нас не приоритетный, но хотелось бы и тут иметь свой дом», - заявила директор рэп-театра.

Ранее актриса Анна Якунина в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнула, что с молодежью в театре нужно разговаривать на их языке, понимать их проблемы и показывать героев, в которых можно влюбиться.

