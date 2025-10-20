Достоевский в ритме: Как «Рэп-театр» соединяет классику и флоу
В 2026 году «Рэп-театр» планирует представить зрителям спектакль по роману Льва Толстого, рассказала НСН Татьяна Сафонова.
Рэп-спектакли позволяют уложить большое прозаическое произведение в одноактную постановку, которая интересна как молодежи, так и зрителю старше 40 лет. Об этом в спецкору НСН рассказала директор «Рэп-театра» Татьяна Сафонова.
«В 2022 году наш автор Лев Киселев выиграл грант мэра на создание спектакля по Достоевскому. Это было проба пера, эксперимент. Потом спектакль круто выстрелил, поехал на гастроли. Стало понятно, что формат востребован. Наш театр очень традиционный, но с уникальным подходом к работе с материалом. Фишка в том, что Лев Киселев ничего не привносит в авторский материал, а берет и превращает его в стихи. К примеру, в нашем рэп-мюзикле "Преступление и наказание" только слова эпохи Достоевского. Ручаемся, что это достоверно, близко к источнику. Это то, что написал Достоевский, но в рифму и ритм. Основные поклонники спектаклей – люди старше 40-50 лет. Часто это преподаватели гуманитарных наук. Они могут оценить, что в наших спектаклях звучит оригинальный текст автора. Для молодежи это не совсем очевидно. Молодежи нравится хайп, ритм, флоу», - отметила она на церемонии вручения московской премии в области исполнительских искусств «Арт-платформа».
Как сообщила собеседница НСН, в следующем году в рэп-театре намерены представить постановку по произведению Льва Толстого.
«Мы родоначальники нового жанра в театральном искусстве. Называем это рэп-спектакль, в котором рэп- основной театральный инструмент, а визуальный ряд или способ существования актеров взят из классического театра. В следующем году планируем премьеру, скорее всего это будет постановка по роману Льва Толстого "Воскресение". Мы давно присматривались к Толстому, это сложный материал, богатый язык. Всегда делаем спектакли короткими, одноактными. Понимаем, что слушать рэп в течение трех часов невозможно. У рэпа есть возможность сжимать тексты в двух-трехминутные треки. Смысл и стиль не теряются, это просто особенность жанра – он умеет коротко доносить суть текста. Думаем, что и по Толстому будет компактный спектакль, который зрителям будет комфортно смотреть», - уточнила Сафонова.
По ее словам, частный театр постоянно находится в состоянии неопределенности. Главная сложность заключается в отсутствии площадки для регулярных выступлений.
«Мы базируемся в культурном центре "ЗИЛ" и сейчас думаем где-то бросить якорь, найти площадку и обустроить ее под наши нужды. Без площадки это немного цыганская история. С другой стороны, мы много гастролируем, 70% наших спектаклей проходит не в Москве. Вопрос выступлений в столице для нас не приоритетный, но хотелось бы и тут иметь свой дом», - заявила директор рэп-театра.
Ранее актриса Анна Якунина в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнула, что с молодежью в театре нужно разговаривать на их языке, понимать их проблемы и показывать героев, в которых можно влюбиться.
