Зеленский заявил о вариантах развития событий на Украине
5 января 202606:10
Украинский президент Владимир Зеленский назвал в Telegram два вероятных варианта развития событий относительно конфликта.
По его словам, это дипломатия или активная оборона. Глава государства отметил, что в настоящее время ведется подготовка к предстоящей дипломатической неделе, которая пройдет в Европе.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США могут повторить против Киева операцию, уже испробованную в Каракасе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
