Зеленский заявил о вариантах развития событий на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский назвал в Telegram два вероятных варианта развития событий относительно конфликта.

Рубио заявил о недопущении США пользования Венесуэлой другими странами

По его словам, это дипломатия или активная оборона. Глава государства отметил, что в настоящее время ведется подготовка к предстоящей дипломатической неделе, которая пройдет в Европе.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США могут повторить против Киева операцию, уже испробованную в Каракасе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры