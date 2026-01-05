В правительстве ожидают усиления защиты россиян от кибермошенников с помощью новых мер

В него вошло около 20 инициатив, направленных на защиту граждан от аферистов. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, этот шаг основан на успехе первого пакета, внедренного в начале 2025 года. Благодаря примерно 30 мерам первого этапа был достигнут ощутимый прогресс: более 20 миллионов россиян воспользовались возможностью наложить самозапрет на кредиты, а с августа 2025 года было заблокировано свыше 13 миллионов поддельных SMS с кодами для «Госуслуг». Новые правила запретили отправку таких кодов во время активного телефонного разговора.

В результате впервые с июля прошлого года количество зарегистрированных киберпреступлений пошло на спад. За десять месяцев их количество сократилось на 9,5% в годовом выражении.

Однако мошенники быстро адаптируются, все чаще маскируясь под сотрудников банков и госорганов. Новый пакет предлагает такие решения, как обязательная маркировка международных звонков, детские SIM-карты с усиленным родительским контролем, лимит в 20 банковских карт на человека и упрощенная подача заявлений о мошенничестве через «Госуслуги». Несмотря на это, эксперты отмечают недостаток системной работы по профилактике и информированию населения, что остается уязвимым местом в борьбе с мошенниками.

Аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в беседе с НСН не исключил, что блокировки счетов и банковских карт россиян могут стать массовыми в связи с ужесточением защиты от мошенников.

