Переехавший из США в Крым режиссер Тремблей будет просить о гражданстве РФ
Режиссер-документалист из США Реджинальд Тремблайн, переехавший в Крым, планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства, сообщает РИА Новости.
Это желание у него появилось почти сразу после переезда в 2020 году, он намерен остаться здесь навсегда. Тремблайн впервые приехал в Россию в 2016 году, чтобы создать фильм о воссоединении Крыма с РФ. Позже он решил переехать в Ялту на постоянной основе.
В 2025 году американец получил вид на жительство. Режиссер активно снимает фильмы о своей жизни в Крыму, работает волонтером в ялтинском центре «Вместе» и координирует деятельность организации «Друзья Крыма в США».
Ранее футболистка ЦСКА Онгене получила российское гражданство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росстандарт: В РФ не планируют запрещать праворульные авто
- Переехавший из США в Крым режиссер Тремблей будет просить о гражданстве РФ
- Зеленский заявил о вариантах развития событий на Украине
- Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина
- Россиянам назвали условия для получения пенсионных накоплений
- В правительстве ожидают усиления защиты россиян от кибермошенников с помощью новых мер
- Фицо: ЕС готов дойти «до края пропасти» из-за своей антироссийской политики
- С 2026 года в России начинает действовать программа «Детская книжная карта»
- Ректор ВШОУЗ объяснил причины дефицита врачей в российских регионах
- Лурье не знает, освободит ли Долина квартиру 5 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru