Переехавший из США в Крым режиссер Тремблей будет просить о гражданстве РФ

Это желание у него появилось почти сразу после переезда в 2020 году, он намерен остаться здесь навсегда. Тремблайн впервые приехал в Россию в 2016 году, чтобы создать фильм о воссоединении Крыма с РФ. Позже он решил переехать в Ялту на постоянной основе.

В 2025 году американец получил вид на жительство. Режиссер активно снимает фильмы о своей жизни в Крыму, работает волонтером в ялтинском центре «Вместе» и координирует деятельность организации «Друзья Крыма в США».

Ранее футболистка ЦСКА Онгене получила российское гражданство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

