Генконсульство объяснило задержки на пункте пропуска между Россией и КНР
Задержки на пограничном пункте пропуска между Россией и Китаем возникли по техническим причинам. Об этом рассказали в генеральном консульстве РФ в Харбине, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что на китайской таможне застряли десятки автобусов с российскими туристами, пишет 360.ru.
Как отметили в генконсульстве, обращения от граждан РФ об очереди из транспортных средств перед пунктом пропуска Маньчжурия поступили в ведомство вечером 4 января.
«По данным представителей властей Маньчжурии, проблема возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока», — рассказали в дипмиссии.
Так, 4 января через пункт пропуска на въезд в Китай проследовали 3178 пассажиров, на выезд — 2716. По состоянию на 5 января пункт Маньчжурия работает в штатном режиме.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Маск на 80% супергений
- Над Россией за ночь уничтожили три украинских беспилотника
- Генконсульство объяснило задержки на пункте пропуска между Россией и КНР
- Росстандарт: В РФ не планируют запрещать праворульные авто
- Переехавший из США в Крым режиссер Тремблей будет просить о гражданстве РФ
- Зеленский заявил о вариантах развития событий на Украине
- Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина
- Россиянам назвали условия для получения пенсионных накоплений
- В правительстве ожидают усиления защиты россиян от кибермошенников с помощью новых мер
- Фицо: ЕС готов дойти «до края пропасти» из-за своей антироссийской политики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru