Генконсульство объяснило задержки на пункте пропуска между Россией и КНР

Задержки на пограничном пункте пропуска между Россией и Китаем возникли по техническим причинам. Об этом рассказали в генеральном консульстве РФ в Харбине, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что на китайской таможне застряли десятки автобусов с российскими туристами, пишет 360.ru.

Как отметили в генконсульстве, обращения от граждан РФ об очереди из транспортных средств перед пунктом пропуска Маньчжурия поступили в ведомство вечером 4 января.

«По данным представителей властей Маньчжурии, проблема возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока», — рассказали в дипмиссии.

Так, 4 января через пункт пропуска на въезд в Китай проследовали 3178 пассажиров, на выезд — 2716. По состоянию на 5 января пункт Маньчжурия работает в штатном режиме.

