Трамп: Маск на 80% супергений
5 января 202607:52
Президент США Дональд Трамп назвал миллиардера Илона Маска «супергением» на 80%. Об этом он заявил журналистам на борту самолета на пути в Вашингтон.
Политик ответил на вопрос, уладили ли они с бизнесменом возникшие ранее разногласия. Как отметил Трамп, «Илон - замечательный».
«Он на 80% супергений, а остальные его 20% совершают ошибки. Но он хороший парень», - заявил глава Белого дома.
Трамп добавил, что Маск действует из лучших побуждений.
Ранее Илон Маск опубликовал фото с ужина с президентом США и первой леди Меланией Трамп, пишет 360.ru.
