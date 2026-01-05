Трамп: Маск на 80% супергений

Президент США Дональд Трамп назвал миллиардера Илона Маска «супергением» на 80%. Об этом он заявил журналистам на борту самолета на пути в Вашингтон.

Политик ответил на вопрос, уладили ли они с бизнесменом возникшие ранее разногласия. Как отметил Трамп, «Илон - замечательный».

«Он на 80% супергений, а остальные его 20% совершают ошибки. Но он хороший парень», - заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что Маск действует из лучших побуждений.

Ранее Илон Маск опубликовал фото с ужина с президентом США и первой леди Меланией Трамп, пишет 360.ru.

