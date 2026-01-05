Россиянам назвали условия для получения пенсионных накоплений

По ее словам, для этого необходимо достижение общеустановленного пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии должен составлять 10% или менее от федерального прожиточного минимума пожилого человека. На 2026 год этот минимум установлен на уровне 16 288 рублей. Это означает, что для получения единовременной выплаты размер ежемесячной накопительной пенсии не должен превышать — 1628,8 рубля.

Подольская отметила, что если эти условия выполнены, нужно подать заявление в Социальный фонд России или в свой негосударственный пенсионный фонд. Узнать сумму своих накоплений можно на портале «Госуслуг» или обратившись напрямую в СФР.

Ранее в Госдуме заявили, что увеличение пенсии зависит от трудового стажа и пенсионных баллов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

