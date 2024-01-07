СМИ: за границей перестали покупать билеты на концерты покинувших РФ звезд

У покинувших Россию артистов сильно сократились возможности для заработка, пишет «Комсомольская правда».

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По информации издания, у группы «Сплин» и ее лидера Александра Васильева в наступившем году запланировано только два концерта. На выступление в Лондоне раскуплены только дешевые билеты.

На концерт Земфиры (признана иноагентом в РФ) нераспроданными оказались 70% билетов. Выступление певицы отменили.

Земфира ранее анонсировала скорый выход нового альбома. Исполнительница высоко оценила свою новую работу, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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