СМИ: за границей перестали покупать билеты на концерты покинувших РФ звезд
7 января 202418:46
У покинувших Россию артистов сильно сократились возможности для заработка, пишет «Комсомольская правда».
По информации издания, у группы «Сплин» и ее лидера Александра Васильева в наступившем году запланировано только два концерта. На выступление в Лондоне раскуплены только дешевые билеты.
На концерт Земфиры (признана иноагентом в РФ) нераспроданными оказались 70% билетов. Выступление певицы отменили.
Земфира ранее анонсировала скорый выход нового альбома. Исполнительница высоко оценила свою новую работу, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокуратура сообщила о восстановлении теплоснабжения в подмосковных домах
- СМИ: за границей перестали покупать билеты на концерты покинувших РФ звезд
- В Башкирии в ДТП погибли два человека и четыре пострадали
- Андрей Рублев выиграл турнир АТР в Гонконге
- Маска уличили в употреблении наркотиков на закрытых вечеринках
- Захарова высмеяла идею о создании армии Евросоюза
- В Москве возбудили дело об оскорблении мигрантом славянских девушек
- Лоза призвал изменить новогодние огоньки с учетом пожеланий зрителей
- Куриный переполох: В Рождество в регионах пожаловались на дефицит мяса птицы
- Икона «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru