Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде
Участников рок-группы «Би-2» задержали в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу, сообщает туристическая полиция.
По данным Telegram-канала Mash, артистов депортируют из Таиланда, если в их документах найдут нарушения.
В 2022 году музыканты покинули Россию и продолжили концертную деятельность за границей. По данным СМИ, они проживают в Израиле.
Ранее были раскрыт гонорар и райдер группы «Би-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, стоимость часового концерта рок-группы за рубежом составляет 100 тысяч евро (более 9,8 миллиона рублей по текущему курсу).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин заявил об обязанности даже банкротов заплатить налог на сверхприбыль
- Ростовский футбольный клуб СКА перейдет в медиалигу
- Новокузнецкому театру кукол «Сказ» дали имя Владимира Машкова
- СМИ: Актер Андрей Леонов сломал палец на репетиции в «Ленкоме»
- Число погибших при обрушении насосной станции в Новотроицке увеличилось до двух
- Овечкин и Кузнецов стали худшими игроками «Вашингтона»
- СМИ: В Петербурге задержали признавшегося в поджоге склада Wildberries
- Пьяный мужчина ударил ножом прохожую в центре Москвы
- Актёр на полмиллиона: Раскрыт гонорар Александра Петрова
- СМИ: Из упавшего в Афганистане самолета с россиянами украли миллион долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru