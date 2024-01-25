Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде

По данным Telegram-канала Mash, артистов депортируют из Таиланда, если в их документах найдут нарушения.



В 2022 году музыканты покинули Россию и продолжили концертную деятельность за границей. По данным СМИ, они проживают в Израиле.

Ранее были раскрыт гонорар и райдер группы «Би-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, стоимость часового концерта рок-группы за рубежом составляет 100 тысяч евро (более 9,8 миллиона рублей по текущему курсу).

