Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде

Участников рок-группы «Би-2» задержали в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу, сообщает туристическая полиция.

«Би-2» перезаписали два хита с использованием современных студийных возможностей

По данным Telegram-канала Mash, артистов депортируют из Таиланда, если в их документах найдут нарушения.

В 2022 году музыканты покинули Россию и продолжили концертную деятельность за границей. По данным СМИ, они проживают в Израиле.

Ранее были раскрыт гонорар и райдер группы «Би-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, стоимость часового концерта рок-группы за рубежом составляет 100 тысяч евро (более 9,8 миллиона рублей по текущему курсу).

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ФОТО: «Би-2». Фото: РИА Новости
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