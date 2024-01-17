Во время концерта Земфиры на Бали пропал звук и свет

Неполадки пришлось устранять около 15 минут, певица была сильно недовольна, отметили источники НСН. 

Во время выступления певицы Земфиры (признана иностранным агентом в России) на Бали на концертной площадке пропадал звук и свет, рассказали источники НСН.

Земфира заявила, что в эмиграции получает больше предложений о концертах, чем в России

«Чинили 15 минут, артистка была сильно недовольна», - сказал собеседник агентства.

В распоряжении «Радиоточки НСН» также есть видео, на котором видно, как звукорежиссеры пытаются настроить звук. Пока устранялись неполадки, фанаты хором пели песни исполнительницы.

По данным наших источников, Земфира собрала на концерте около двух тысяч человек.

Ранее, в конце декабря прошлого года, сообщалось, что концерт Земфиры отменили в Дубае. Выступление исполнительницы должно было пройти 23 декабря в отеле Madinat Jumeirah. Отмечалось, что концерт был отменен «по обстоятельствам, не зависящим от артиста или организаторов», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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