Группу «Би-2» в ближайшее время депортируют из Таиланда
26 января 202417:27
Коллектив группы «Би-2», который ранее был задержан в Таиланде, в ближайшее время депортируют из страны. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Генконсульство России на Пхукете.
Депортация пройдет в соответствии с соответствующим законодательством страны - музыкантам предписано покинуть территорию королевства в ближайшее время.
Ранее днем местный суд обязал артистов выплатить по $95 с каждого нарушившего правило разрешения на работу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru