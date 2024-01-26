Группу «Би-2» в ближайшее время депортируют из Таиланда

Коллектив группы «Би-2», который ранее был задержан в Таиланде, в ближайшее время депортируют из страны. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Генконсульство России на Пхукете.

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Депортация пройдет в соответствии с соответствующим законодательством страны - музыкантам предписано покинуть территорию королевства в ближайшее время.

Ранее днем местный суд обязал артистов выплатить по $95 с каждого нарушившего правило разрешения на работу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба группы "Би-2"
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