По страницам книголюбов: Издатели раскрыли портрет самого активного читателя России
Самые активные читатели сегодня — молодежь в возрасте 16-24 лет, отдающая предпочтение проектам на стыке детектива, фэнтези и романтики, сказала НСН Татьяна Горская.
Молодежь сегодня - это самые активные читатели, это лояльная и в то же время требовательная аудитория, сказала НСН генеральный директор издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская.
В 2025 году товары книжных магазинов подорожали примерно на 10%, а число покупок сократилось, пишут «Известия». За последние два года цены на полиграфию выросли до 30%, что существенно повлияло на стоимость производства как в прошлом, так и в новом году. Горская рассказала, что молодежь предпочитает кросс-жанровость.
«Самые активные читатели сегодня — молодежь в возрасте 16-24 лет. Здесь на пике — кросс-жанровость. Молодым читателям интересны проекты на стыке детектива, фэнтези и романтики, как, например, дилогия Изабель Ибаньез «О чем молчит река». Тренд, который динамично развивается — интерес к творчеству молодых российских авторов в сегменте молодежной прозы. Среди тех, кто успел громко и ярко о себе заявить, причем в сфере интересов авторов — и романтика, и социальные вопросы, и фантастика — Александра Пушкина, Алина Шварц, Екатерина Андреева, Оксана Заугольная, Гульшат Абдеева, Анна Хотеева, Елена Ляпина, Анна Либерти, Евгения Русинова. Молодежь — это лояльная и в то же время требовательная аудитория, которая внимательно следит за выходящими новинками, комментирует их, приходит на встречи с авторами и издателями. Работать с такими читателями очень интересно и ответственно», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, более старшее поколение читателей отдают предпочтение уютным детективам со спокойно развивающимся сюжетом.
«Вторая группа активных читателей — взрослая аудитория 55-64 лет. Старшее поколение все чаще обращается к уютным детективам, сюжет в которых развивается неспешно, а герои приятные и неагрессивные, такие книги оказывают настоящий терапевтический эффект на фоне информационного шума и большого количества новостей. Кстати, и молодая аудитория подхватила этот интерес — хилинг-романы, действие которых посвящено созерцательному, неторопливому преодолению трудностей, в поддерживающей атмосфере — один из главных трендов», — отметила Горская.
Она также добавила, что на смену эзотерике, интерес к которой рос последние пару лет, приходят книги по философии и религии.
«Еще одна черта современного читателя — его готовность инвестировать в свое физическое и ментальное здоровье. В самой популярной нише нон-фикшна — психологии (7,2% рынка) — россиян интересуют три главные темы: поиск утешения, вопросы воспитания детей и защита от манипуляций. Также на пике интереса — книги о красоте и моде, спорте. Большой интерес вызывает сегмент «история и исторические науки», в котором успешно работает редакция КПД. Она выпускает книги, посвященными актуальным событиям в мире, классику военной и исторической прозы, публицистику, помогающую понять «нерв времени». Сегодня читатели ищут моральные ориентиры в быстро меняющемся мире и ответы на важнейшие экзистенциальные вопросы и, как следствие, на смену эзотерике, интерес к которой рос последние пару лет, приходят книги по философии и религии», — указала эксперт.
Книги для детской аудитории в большинстве своем выбирают родители, основываясь на собственной ностальгии.
«Что касается детской аудитории, то на нее традиционно оказывают влияние предпочтения родителей, а также бабушек и дедушек. В этом сегменте важным драйвером стала ностальгия взрослых, которые покупают детям то, на чем выросли сами. Классика детской литературы в современном оформлении — на пике популярности. Здесь, например, хорошо показала себя наша коллаборация с «Союзмультфильмом»: хитами стали «Тайна третьей планеты» Кира Булычева и классические произведения Эдуарда Успенского о «Простоквашино», — отметила Горская.
По ее словам, большое влияние на тренды в сегменте исторических и философских тем оказывают премии.
«Портрет современного читателя невозможно представить без аудитории интеллектуальной прозы. Мы фиксируем запрос на осмысление истории и поиск «смыслового ландшафта эпохи». Безусловными лидерами стали авторы, работающие с большими историческими и философскими темами: Захар Прилепин («Тума»), Маргарита Симоньян («В начале было Слово...»), Гузель Яхина («Эйзен»). Огромное влияние на тренды в сегменте оказывают премии. Финалисты и лауреаты «Большой книги» или «Ясной Поляны» — это гарантированные бестселлеры. В этом списке — «Тоннель» Яны Вагнер, «Халатная жизнь» Зои Богуславской», — заключила Горская.
Для любителей книг 2026 год обещает стать по‑настоящему щедрым. Литературный мир готовится к выходу десятков громких новинок. Опрошенные НСН эксперты ранее рассказали, в каком векторе будет развиваться российский книжный рынок и дали советы, какие экземпляры достойны пополнить коллекцию каждого читателя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- По страницам книголюбов: Издатели раскрыли портрет самого активного читателя России
- «Третий заказчик»: В концертной индустрии раскрыли тренды-2026 года
- Переговоры в Абу-Даби могут привести к встрече лидеров РФ, США и Украины
- СМИ: Фон дер Ляйен пытается подготовить ЕС к войне с Россией к 2030 году
- Силы ПВО за пять часов сбили десять украинских беспилотников над Россией
- Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за оскорбительных слов Зеленского
- Диетолог назвала продукты, помогающие бороться с депрессией
- Как скажется на Венгрии и Словакии запрет на импорт российского газа
- Нидерланды уведомили РФ о введении ограничений для дипломатов в ЕС
- Рютте: Обсуждения с Трампом по Гренландии касались роли НАТО в Арктике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru