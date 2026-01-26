По ее словам, большое влияние на тренды в сегменте исторических и философских тем оказывают премии.



«Портрет современного читателя невозможно представить без аудитории интеллектуальной прозы. Мы фиксируем запрос на осмысление истории и поиск «смыслового ландшафта эпохи». Безусловными лидерами стали авторы, работающие с большими историческими и философскими темами: Захар Прилепин («Тума»), Маргарита Симоньян («В начале было Слово...»), Гузель Яхина («Эйзен»). Огромное влияние на тренды в сегменте оказывают премии. Финалисты и лауреаты «Большой книги» или «Ясной Поляны» — это гарантированные бестселлеры. В этом списке — «Тоннель» Яны Вагнер, «Халатная жизнь» Зои Богуславской», — заключила Горская.

Для любителей книг 2026 год обещает стать по‑настоящему щедрым. Литературный мир готовится к выходу десятков громких новинок. Опрошенные НСН эксперты ранее рассказали, в каком векторе будет развиваться российский книжный рынок и дали советы, какие экземпляры достойны пополнить коллекцию каждого читателя.

