Второй Западный окружной военный суд приговорил стрелка 17-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Мехоношина к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в совершении теракта в составе группы лиц. Об этом сообщает Главная военная прокуратура России.

Суд установил, что 24 сентября 2025 года Мехоношин, имея при себе оружие и гранаты, незаконно пересек российскую границу в Глушковском районе. Вместе с сослуживцами он направился к селу Новый Путь с целью блокировать населенный пункт, отмечает RT.