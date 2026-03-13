Суд в России приговорил украинского военного к 16 годам по делу о теракте

Второй Западный окружной военный суд приговорил стрелка 17-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Мехоношина к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в совершении теракта в составе группы лиц. Об этом сообщает Главная военная прокуратура России.

Суд установил, что 24 сентября 2025 года Мехоношин, имея при себе оружие и гранаты, незаконно пересек российскую границу в Глушковском районе. Вместе с сослуживцами он направился к селу Новый Путь с целью блокировать населенный пункт, отмечает RT.

Командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному заключению по делу Ил-76

По данным следствия, в течение суток он наблюдал за обстановкой, передавал информацию о действиях российских военных, запугивал местных жителей и препятствовал их эвакуации.

25 сентября Мехоношин был задержан российскими военнослужащими, после того как сдался в плен. Суд назначил ему 16 лет лишения свободы: первые 4 года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:УкраинаСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры