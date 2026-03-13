Богомаз поблагодарил волонтеров за помощь после ракетного удара по Брянску

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что волонтеры и общественные организации сыграли важную роль в ликвидации последствий ракетного удара по Брянску 10 марта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам первого заседания Общественной палаты региона седьмого созыва.

По словам главы области, значительную помощь оказали представители молодежного крыла Народного фронта, «Молодой гвардии» партии «Единая Россия», штаба «Мывместе», движения «Движение первых», а также воспитанники спортивных школ Брянска и активисты клуба «Огненный лис», отмечает RT.

Богомаз отметил, что добровольцы помогали пострадавшим в пунктах временного размещения, участвовали в уборке территории и вывозе мусора после удара.

Губернатор подчеркнул, что такая помощь является примером активной гражданской позиции и проявлением неравнодушия со стороны жителей региона, передает «Радиоточка НСН».

