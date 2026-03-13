Никакие штрафы не помогут бороться с водителями слишком громких автомобилей и мотоциклов, пока наказание не станет неотвратимым. Вместе с тем водитель должен иметь возможность доказать, что он не виноват в нарушении. Об этом НСН заявил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Прибор, помогающий бороться с чрезмерно громкими автомобилями и мотоциклами, может начать использоваться в Москве в 2027 году. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщает ТАСС. По словам Похмелкина, важно, чтобы наказание для таких нарушителей было неотвратимым.