Минюст внес в реестр иноагентов правнучку Хрущева

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов правнучку советского лидера Никиты Хрущева Нину Хрущеву, публициста Вадима Штепу и экономиста Екатерину Журавскую, Сергея Резника и Алексея Нестеренко. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Минюста, Хрущева распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции и участвовала в создании материалов иностранных агентов. Ведомство также сообщило, что она проживает за пределами России и участвовала в проектах на информационных площадках, предоставляемых иностранными источниками.