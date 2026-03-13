Минюст внес в реестр иноагентов правнучку Хрущева
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов правнучку советского лидера Никиты Хрущева Нину Хрущеву, публициста Вадима Штепу и экономиста Екатерину Журавскую, Сергея Резника и Алексея Нестеренко. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным Минюста, Хрущева распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции и участвовала в создании материалов иностранных агентов. Ведомство также сообщило, что она проживает за пределами России и участвовала в проектах на информационных площадках, предоставляемых иностранными источниками.
В министерстве заявили, что Штепа участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России, распространял недостоверную информацию о российской власти и выступал против специальной военной операции. По данным ведомства, он проживает за границей. В апреле 2025 года Штепу внесли в перечень террористов и экстремистов в России.
Как отметили в Минюсте, Журавская также распространяла недостоверную информацию о российских властях и выступала против специальной военной операции, участвовала в создании материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, а также собирала средства для Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, она проживает за границей, передает «Радиоточка НСН».
