«Основания для снижения ставки есть уже давно — это большой разрыв между официальной инфляцией и реальной эффективной ставкой, которая составляет более 10 п. п. Центробанк “тормозит”, поскольку он не уверен в том, что Минфин выполнит свои обещания по поводу исполнения бюджета. Осенью 2025 года у них случилась большая дискуссия, в которой ЦБ объяснял, что если Минфин будет проводить жесткую бюджетную политику, то Банк России готов снижать ставку, а если Минфин будет действовать, как и действовал раньше, то нет. С точки зрения Центробанка, главный проинфляционный фактор — это расходы бюджета. Остальные факторы ЦБ задушил, а с расходами бюджета он ничего сделать не может, это прерогатива Минфина. Они заключили “джентльменское соглашение”, по которому Минфин взял на себя обязательство сверстать жесткий бюджет и его выполнять, а Центробанк взял на себя встречное обязательство снижать ставку», — сказал Ракша.

Собеседник НСН добавил, что возможное грядущее снижение ключевой ставки будет неким авансом для Минфина и правительства.

«Сейчас, поскольку с бюджетом есть проблемы, Банк России “притормозил” и ждет, что будет делать Минфин. Минфин на словах подтвердил свои обязательства — объявил, что будет пересматривать бюджетное правило. При этом, чтобы не увеличивать объем заимствований, который теоретически нужно увеличивать из-за того, что сократились нефтегазовые поступления и вырос дефицит бюджета (годовой объем уже практически выбран за два с половиной месяца), Минфин объявил, что будет сокращать расходы. Директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган буквально пару дней назад объявил, что Центробанк может пересмотреть свои планы по динамике снижения ставки, исходя из действий Минфина. Может быть, Центробанк снизит ставку до 15%, но в любом случае это будет аванс в сторону Минфина и правительства. А дальше Банк России будет смотреть, что произойдет с бюджетом, с сокращением незащищенных статей, с бюджетным правилом», — подытожил он.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что ключевая ставка Центробанка России в 2027 году может быть снижена и до 6-7%.

