МИД РФ заявил демарш послам Британии и Франции из-за удара по Брянску

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест послам Великобритании и Франции в Москве из-за удара по Брянску 10 марта. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в министерстве, дипломаты были вызваны в МИД, где им был объявлен демарш.