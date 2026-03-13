МИД РФ заявил демарш послам Британии и Франции из-за удара по Брянску
Министерство иностранных дел России заявило решительный протест послам Великобритании и Франции в Москве из-за удара по Брянску 10 марта. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в министерстве, дипломаты были вызваны в МИД, где им был объявлен демарш.
В ведомстве отметили, что удар, по данным российской стороны, был нанесен крылатыми ракетами, произведенными франко-британским концерном MBDA.
В министерстве также заявили, что в ходе демарша российская сторона указала на непосредственную причастность Великобритании и Франции к этому удару, передает «Радиоточка НСН».
