Экс-замгубернатора Брянской области приговорили к 10 годам по делу о взятке

Бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет.

Суд также назначил ему штраф в размере 20,7 миллиона рублей.

Петроченко был задержан в 2024 году. По данным следствия, он получил взятку за содействие одной из коммерческих структур при реализации проектов на территории региона.

В Следственном комитете отмечали, что речь шла о взятке в особо крупном размере. После задержания чиновник был отстранен от должности, в отношении него возбудили уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

