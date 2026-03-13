Экс-замгубернатора Брянской области приговорили к 10 годам по делу о взятке

Бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет.

Суд также назначил ему штраф в размере 20,7 миллиона рублей.