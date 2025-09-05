Проект, созданный по мотивам фильма Владимира Меньшова, расскажет историю трех девушек, которые переезжают в Москву в начале нулевых. Спустя 20 лет судьба вновь предоставит им шанс на счастья. Премьера первой серии состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 4 сентября, в дальнейшем эпизоды будут выходить раз в неделю.

Главных героинь в первых четырех сериях сыграют Тина Стойилкович, Мария Камова (Маш Милаш) и Анастасия Талызина. Повзрослевших персонажей воплотят Валерия Астапова, Юлия Топольницкая и Марина Александрова.

Американский актер и блогер Дэниэл Барнс исполнит в проекте роль иностранного бизнесмена, который приезжает в Москву в поисках русской жены. Сам он родился в штате Индиана (США) в Москву переехал в 2012 году после обучения на театральном отделении Университета Батлера. В столице России Барнс поступил в ГИТИС на факультет актерского мастерства, а после выпуска начал работать в театре имени М.Н. Ермоловой. По его словам, впервые он посмотрел фильм Владимира Меньшова, еще будучи американским студентом.