Минобороны: ВС РФ освободили Белогорье в Запорожской области
11 января 202612:59
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белогорье в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Днепр». До этого в МО рассказали об освобождении поселка Зеленое в Запорожской области.
Ранее президент России Владимир Путин оценил темпы наступления ВС РФ в зоне проведения спецоперации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
