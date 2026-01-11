Минобороны: ВС РФ освободили Белогорье в Запорожской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белогорье в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В Воронеже при атаке дронов «Чаклун-В» пострадали 4 человека

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Днепр». До этого в МО рассказали об освобождении поселка Зеленое в Запорожской области.

Ранее президент России Владимир Путин оценил темпы наступления ВС РФ в зоне проведения спецоперации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

