Минобороны: ВС РФ освободили Белогорье в Запорожской области

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Днепр». До этого в МО рассказали об освобождении поселка Зеленое в Запорожской области.

Ранее президент России Владимир Путин оценил темпы наступления ВС РФ в зоне проведения спецоперации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».