Землю накрыла мощная магнитная буря с полярными сияниями
В ночь на 11 января на Землю обрушилась вторая за этот год магнитная буря. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.
По данным лаборатории, магнитная буря началась ночью и сопровождалась очень яркими полярными сияниями. В некоторых регионах нижняя граница сияний опускалась до широт примерно 50 градусов. Наиболее интенсивные вспышки наблюдались с 1:00 до 3:00 по московскому времени и достигали максимального уровня 10 по шкале интенсивности.
В то же время специалисты отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий во многих местах наблюдение полярных сияний оказалось сильно затруднено или вовсе невозможно.
Лаборатория также сообщила, что, согласно данным с орбитальных аппаратов, Земля всё ещё находится внутри облака плазмы. В связи с этим в ближайшее время не исключены повторные возмущения геомагнитного поля.
Ранее в ИКИ РАН сообщили, что первая в 2026 году магнитная буря произошла 2 января около 23.00 мск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru