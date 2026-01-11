СМИ: На Украине хотят заблокировать на стримингах российскую музыку

Украинские власти собираются добиваться полной блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на уполномоченного по санкционной политике Украины Владислава Власюка.

ИИ, сертификация и фолк: Как 2025 год изменил музыкальную индустрию в России

Он рассказал, что Киев хочет потребовать, чтобы доступ к российскому музыкальному контенту на территории Украины был полностью заблокирован. По словам политика, в список запрещенных исполнителей уже попали свыше 100 артистов из России. Однако, добавил Власюк, перечень планируют расширить.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что самыми популярными стриминговыми артистами 2025 года в России стали Ваня Дмитриенко и Anna Asti.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураМузыкаБлокировкаУкраинаРоссия

