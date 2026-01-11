2 рейсовых автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве

По данным «112», автобус 591-го маршрута въехал в заднюю часть электробуса. Отмечается, что в результате ДТП у одного из автобусов были разбиты лобовое стекло и фары, кроме того корпусы обоих транспортных средств тоже были повреждены.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники ГАИ, причины ДТП выясняются.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Приморье произошла авария с участием шести авто.