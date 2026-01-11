2 рейсовых автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве
В Москве на Дмитровском шоссе столкнулись два рейсовых автобуса. Об этом сообщает «360.ru».
Издание писало, что авария произошла вблизи дома № 76, корпус 1, в Бескудниковском районе на севере Москвы.
Известно, что в результате ДТП пострадали три человека. Уточняется, что одну из пострадавших госпитализировали в ГКБ им. Баумана, вторая женщина от госпитализации отказалась. Кроме того, сообщалось, что при столкновении автобусов травмы получил подросток 15 лет, его доставили в ГКБ № 7.
По данным «112», автобус 591-го маршрута въехал в заднюю часть электробуса. Отмечается, что в результате ДТП у одного из автобусов были разбиты лобовое стекло и фары, кроме того корпусы обоих транспортных средств тоже были повреждены.
В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники ГАИ, причины ДТП выясняются.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Приморье произошла авария с участием шести авто.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- 2 рейсовых автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве
- С 1 марта в РФ срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней
- В Колумбии в авиакатастрофе погибли певец Йеисон Хименес и его группа
- Умер сооснователь группы «Grateful Dead» Боб Вейр
- Сборы киносказки «Буратино» превысили 2 млрд рублей
- Губернатор: Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж скончалась
- Трамп потребовал подготовить план вторжения в Гренландию
- Первого заместителя главы Кубани уволят за мат в адрес спасателей
- В Воронеже при атаке дронов «Чаклун-В» пострадали 4 человека
- СМИ: Россиянка погибла при столкновении катера и траулера у берегов Пхукета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru