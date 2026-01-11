2 рейсовых автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве

В Москве на Дмитровском шоссе столкнулись два рейсовых автобуса. Об этом сообщает «360.ru».

Издание писало, что авария произошла вблизи дома № 76, корпус 1, в Бескудниковском районе на севере Москвы.

Известно, что в результате ДТП пострадали три человека. Уточняется, что одну из пострадавших госпитализировали в ГКБ им. Баумана, вторая женщина от госпитализации отказалась. Кроме того, сообщалось, что при столкновении автобусов травмы получил подросток 15 лет, его доставили в ГКБ № 7.

Пять человек пострадали при столкновении электробуса и трамвая в Москве

По данным «112», автобус 591-го маршрута въехал в заднюю часть электробуса. Отмечается, что в результате ДТП у одного из автобусов были разбиты лобовое стекло и фары, кроме того корпусы обоих транспортных средств тоже были повреждены.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники ГАИ, причины ДТП выясняются.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Приморье произошла авария с участием шести авто.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ПострадавшиеОбщественный ТранспортАвтобусДтп В Москве

Горячие новости

Все новости

партнеры