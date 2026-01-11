СМИ: Защита Блиновской обжаловала ее приговор в кассационной инстанции
Представитель защиты блогера Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, которую этапировали в женскую ИК-1 во Владимирской области, обжаловал приговор в кассационной инстанции. Об этом сообщает ТАСС.
Один из защитников осужденной бизнесвумен подтвердил изданию информацию о подаче кассационной жалобы в соответствующую судебную инстанцию в интересах Блиновской. Известно, что кассация была подана в конце декабря 2025 года, но дату ее рассмотрения назначат позже.
В марте 2025 года Савеловский районный суд столицы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы, назначил ей штраф в размере 1 млн рублей и запретил ей четыре года заниматься предпринимательской деятельностью.
Позже апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила «королеве марафонов» срок наказания на полгода. Кроме того, суд снизил ей на месяц срок запрета на занятие коммерческой деятельностью и назначил штраф в размере 950 тысяч рублей. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что к концу 2025 года ФНС из-за уклонявшихся от уплаты налогов блогеров недополучила более 1,8 млрд рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Защита Блиновской обжаловала ее приговор в кассационной инстанции
- 2 рейсовых автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве
- С 1 марта в РФ срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней
- В Колумбии в авиакатастрофе погибли певец Йеисон Хименес и его группа
- Умер сооснователь группы «Grateful Dead» Боб Вейр
- Сборы киносказки «Буратино» превысили 2 млрд рублей
- Губернатор: Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж скончалась
- Трамп потребовал подготовить план вторжения в Гренландию
- Первого заместителя главы Кубани уволят за мат в адрес спасателей
- В Воронеже при атаке дронов «Чаклун-В» пострадали 4 человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru