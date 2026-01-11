СМИ: Защита Блиновской обжаловала ее приговор в кассационной инстанции

Представитель защиты блогера Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, которую этапировали в женскую ИК-1 во Владимирской области, обжаловал приговор в кассационной инстанции. Об этом сообщает ТАСС.

Один из защитников осужденной бизнесвумен подтвердил изданию информацию о подаче кассационной жалобы в соответствующую судебную инстанцию в интересах Блиновской. Известно, что кассация была подана в конце декабря 2025 года, но дату ее рассмотрения назначат позже.