«Пираты и фанаты»: Повторит ли «Дюна 2» в России успех «Оппенгеймера»

ОТ «ОППЕНГЕЙМЕРА» ДО «ДЮНЫ»: ИХ АРМИЯ БЕСКОНЕЧНА

«Пиратский беспредел» начался в России в сентябре 2023 года. Вначале в кинотеатрах подпольно показали «Оппенгеймера», а через неделю пришла очередь «Барби». Минкультуры с тех пор так и не дало «зеленый свет» фильмам без лицензии, крупные киносети открестились от «пиратства», однако это никого не останавливает.

Как подсчитал «Бюллетень кинопрокатчика», «Дюна: Часть вторая» заработала 130 млн рублей за первый прокатный уикенд в России, уступив лишь «Онегину» (332 млн рублей) и третьей части «Льда» (158 млн рублей).

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН называл фильм Дени Вильнева в числе самых ожидаемых в 2024 году, а кинокритик Давид Шнейдеров подтвердил зрительский интерес к новой «Дюне»

«Думаю, "Дюна 2" – это один из самых ожидаемых фильмов года. Получился он, судя по отзывам, грустнее и мрачнее, чем предыдущая часть. В основе лежит хороший материал, прекрасный первый фильм с Кайлом Маклахленом. Конечно, все ждут: это и литературно-культовое произведение. Все сравнивают Тимоти Шаламе с Кайлом Маклахленом, все это подогревает зрительский интерес. Фанатов много и у первого фильма "Дюна", и у книги. Их армия бесконечна», - сказал Шнейдеров.

При этом Давид Алексеевич по традиции сказал, что не будет смотреть «Дюну» до ее легализации в РФ, и похвалил крупнейшие российские киносети за отказ от показов «ворованной продукции».

Между тем, «Дюну» сегодня можно посмотреть во многих московских кинотеатрах, а также на вполне себе официальном Rutube, призванном заместить в России «вражеский» YouTube. Так, на канале «Фильмач» регулярно публикуются все голливудские новинки в хорошем качестве.

Вторая «Дюна» появилась там 12 дней назад и собрала 132 тыс. просмотров, «Оппенгеймер» за четыре месяца перевалил за полтора миллиона (1,43 млн просмотров), а «Барби» за полгода и вовсе собрала - 1,85 млн просмотров.