«Главный фаворит»: Фильм «Оппенгеймер» получил семь «Оскаров»
Фильм «Оппенгеймер» получил семь статуэток Американской киноакадемии. Киллиану Мерфи вручили награду в категории «Лучшая мужская роль», в свою очередь актер посвятил фильм миротворцам во всем мире.
На 96-й церемонии вручения «Оскара» в категории «Лучшая мужская роль» победу одержал Киллиан Мерфи за роль в фильме «Оппенгеймер». Победителя со сцены объявил прошлогодний лауреат – актер Брендан Фрейзер.
Поднявшись на сцену и получив награду, Мерфи признался, что «ошеломлен». Также 47-летний актер поблагодарил режиссера Кристофера Нолана за проделанный ими путь.
«Мы сняли фильм о человеке, который создал атомную бомбу, и, к лучшему или к худшему, мы все живем в мире Оппенгеймера. Я хотел бы посвятить этот фильм миротворцам во всем мире», – сказал Мерфи.
Это первая номинация ирландского актера Американской киноакадемии в актерской карьере. Ранее в этом наградном сезоне Мерфи удостоился двух премий Гильдии актеров («Лучшая мужская роль» и «Лучший актерский состав»), BAFTA и «Золотого глобуса» за образ американского физика-теоретика и «создателя» атомной бомбы Роберта Оппенгеймера.
7 «ОСКАРОВ» ДЛЯ «ОППЕНГЕЙМЕРА»
Лауреатом премии «Оскар» за лучшую режиссуру стал британско-американский режиссер Кристофер Нолан за фильм «Оппенгеймер». Статуэтку за работу в фильме также получил Роберт Дауни-младший (лучшая мужская роль второго плана).
Для 53-летнего Нолана «Оскар» стал первым за карьеру, хотя он номинировался в 2002 году за фильм «Моменто» (лучший сценарий), в 2011-м за «Начало» (лучший фильм и лучший сценарий) и в 2018-м за «Дюнкерк».
«Спасибо тем, кто верил в меня всю мою карьеру», – сказал Нолан.
Также «Оппенгеймер» получил «Оскар» в категории «Лучший фильм», статуэтки за лучшую музыку (Людвиг Йоранссон), лучший монтаж (Дженнифер Лейм) и лучшую операторскую работу (Хойте ван Хойтема). В общей сложности «Оппенгеймер» получил семь статуэток.
В январе блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) говорил в интервью НСН, что главными претендентами на «Оскар» являются «Оппенгеймер» и исполнивший там главную роль Киллиан Мерфи.
«Мой фаворит – «Оппенгеймер» и я бы голосовал всеми силами за фильм Нолана. Предыдущие картины Нолана – «Дюнкерк» и «Довод» мне не очень нравятся, но «Оппенгеймер» – другое дело, особенно в сравнении с «Барби». Как постирония, шутка и прикол в интернете, это весело, а так «Барби» – это вообще мимо. Я не объективен, но настолько большой фанат Киллиана Мерфи, начиная с «28 дней спустя», в котором он молодой бегал по пустынному Лондону, что никого другого не назову», – говорил Баженов.
«Оппенгеймер» – биографический триллер, который рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Главные роли сыграли Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью и Рами Малек. «Оппенгеймер» ранее получил награды и номинации в самых разных категориях. В частности, картина получила восемь номинаций на 81–ю премию «Золотой глобус», выиграв первую пятерку.
Также фильм получил семь наград на 77-й церемонии вручения кинопремий Британской киноакадемии. Благодаря своей победе в номинации «Лучшая мужская роль» Мерфи стал первым исполнителем ирландского происхождения, получившим премию BAFTA в главной номинации.
ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ И «БАРБИ»
За награду в категории «Лучший фильм» боролись еще девять картин: «Барби» Греты Гервиг, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Прошлые жизни» Селин Сон, «Оставленные» Александра Пэйна, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Маэстро» Брэдли Купера и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.
На премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» также претендовали Брэдли Купер («Маэстро»), Колман Доминго («Растин»), Пол Джаматти («Оставленные») и Джеффри Райт («Американское чтиво»).
При этом лауреатом «Оскара» за лучшую женскую роль стала американская актриса Эмма Стоун за роль в фильме «Бедные – несчастные». На награду также претендовали Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»), Кэри Маллиган («Маэстро») и Сандра Хюллер («Анатомия падения»). Для 35-летней Эммы Стоун «Оскар» стал вторым за карьеру.
«Для меня огромная честь разделить это с каждым членом актерского состава, с каждым членом съемочной группы, с каждым человеком, который вложил свою любовь, свою заботу и свое великолепие в создание этого фильма», – сказала Стоун.
Кроме того, в номинации «Лучшая песня» награду получила американская певица Билли Айлиш за композицию «What Was I Made For?» к фильму «Барби».
«Лучшим зарубежным фильмом» признан «Зона интересов», в категории «Лучший адаптированный сценарий» победила картина «Американское чтиво». При этом «20 дней в Мариуполе» признали лучшим документальным фильмом, а лучшим анимационным фильмом признана картина «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.
Церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук прошла в ночь на 11 марта в театре «Долби» в Голливуде. Прямой эфир церемонии традиционно вел телеканал ABC, передает «Радиоточка НСН».
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