«Главный фаворит»: Фильм «Оппенгеймер» получил семь «Оскаров»

Это первая номинация ирландского актера Американской киноакадемии в актерской карьере. Ранее в этом наградном сезоне Мерфи удостоился двух премий Гильдии актеров («Лучшая мужская роль» и «Лучший актерский состав»), BAFTA и «Золотого глобуса» за образ американского физика-теоретика и «создателя» атомной бомбы Роберта Оппенгеймера.

7 «ОСКАРОВ» ДЛЯ «ОППЕНГЕЙМЕРА»

Лауреатом премии «Оскар» за лучшую режиссуру стал британско-американский режиссер Кристофер Нолан за фильм «Оппенгеймер». Статуэтку за работу в фильме также получил Роберт Дауни-младший (лучшая мужская роль второго плана).

Для 53-летнего Нолана «Оскар» стал первым за карьеру, хотя он номинировался в 2002 году за фильм «Моменто» (лучший сценарий), в 2011-м за «Начало» (лучший фильм и лучший сценарий) и в 2018-м за «Дюнкерк».

«Спасибо тем, кто верил в меня всю мою карьеру», – сказал Нолан.

Также «Оппенгеймер» получил «Оскар» в категории «Лучший фильм», статуэтки за лучшую музыку (Людвиг Йоранссон), лучший монтаж (Дженнифер Лейм) и лучшую операторскую работу (Хойте ван Хойтема). В общей сложности «Оппенгеймер» получил семь статуэток.

В январе блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) говорил в интервью НСН, что главными претендентами на «Оскар» являются «Оппенгеймер» и исполнивший там главную роль Киллиан Мерфи.