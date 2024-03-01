«Армия фанатов!»: Шнейдеров назвал «Дюну 2» одним из самых ожидаемых фильмов года
Продолжение «Дюны», судя по отзывам, получилось грустнее и мрачнее, чем предыдущая часть, отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
«Дюна: Часть вторая» является одним из самых ожидаемых фильмов 2024 года, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН. По его словам, у первой части картины целая армия фанатов.
Ранее сообщалось, что «Дюна 2» появится в прокате в ряде российских кинотеатров 4 марта. Все представленные показы пройдут по схеме предсеансового обслуживания. В США премьера состоится уже сегодня.
«Думаю, «Дюна 2» – это один из самых ожидаемых фильмов года. Получился он, судя по отзывам, грустнее и мрачнее, чем предыдущая часть. В основе лежит хороший материал, прекрасный первый фильм с Кайлом Маклахленом. Конечно, все ждут: это и литературно-культовое произведение. Все сравнивают Тимоти Шаламе с Кайлом Маклахленом, все это подогревает зрительский интерес. Фанатов много и у первого фильма «Дюна», и у первой части ремейка, и у книги. Их армия бесконечна. Но смотреть «Дюну» не буду, пока она не появится на официальных платформах в цифровом качестве», – сказал Шнейдеров.
Он также отметил, что «Дюну 2» будут неофициально показывать те кинотеатры, которые находятся «на грани выживания».
«Уже по итогам 2023 года сборы от пиратского показа стремительно приближаются к сборам от официального кинопоказа. Меня радует то, что крупнейшие российские киносети отказались показывать ворованную продукцию. Они понимают, что вечно это продолжаться не может, что нужно дождаться возвращения большого Голливуда. Поскольку их репутация сохранилась, то после возвращения Голливуд начнет работать, прежде всего, с большими сетями. Владельцы ряда кинотеатров на грани выживания... Отдельно взятые русские блокбастеры типа «Холопа», «Мастера и Маргариты», «Бременских музыкантов», к сожалению, глобальную проблему решить не могут. Тем более, впереди лето, никаких кассовых российских проектов не предусмотрено», – резюмировал собеседник НСН.
Мировая премьера «Дюны» состоялась 3 сентября 2021 года на 78-м Венецианском кинофестивале. В России картина вышла в прокат 16 сентября того же года. Сборы первой части составили 402 млн долларов, передает «Радиоточка НСН».
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