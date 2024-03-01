«Армия фанатов!»: Шнейдеров назвал «Дюну 2» одним из самых ожидаемых фильмов года

«Дюна: Часть вторая» является одним из самых ожидаемых фильмов 2024 года, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН. По его словам, у первой части картины целая армия фанатов.

Ранее сообщалось, что «Дюна 2» появится в прокате в ряде российских кинотеатров 4 марта. Все представленные показы пройдут по схеме предсеансового обслуживания. В США премьера состоится уже сегодня.