Пауза или смерть? Куда катятся карьеры режиссеров Копполы, Лантимоса и Дель Торо
100-миллионный провал «Мегалополиса» загнал 86-летнего Коппола в нужду, Лантимос не выдержал трех фильмов подряд, а Дель Торо заговорил о смерти.
В центре внимания мировых СМИ в входные оказались сразу три звездных голливудских режиссера, которых любят и российские поклонники интеллектуального кино.
Наибольшее беспокойство вызвала ситуация с 86-летним Фрэнсисом Фордом Копполой, который после кассового провала фильма «Мегалополис» вынужден продавать личные вещи, чтобы свести концы с концами. 52-летний Йоргос Лантимос объявил о паузе в карьере, а 61-летний Гильермо дель Торо провозгласил войну искусственному интеллекту.
ПРОВАЛ КОППОЛЫ: «ОСТАТЬСЯ НА ПЛАВУ»
Имя Фрэнсиса Форда Копполы знают даже те, кто не смотрел ни одного его фильма, он является одной из живых легенд Голливуда. Тем интереснее было возвращение режиссера «Крестного отца» к творческой деятельности после 13-летней паузы с фильмом «Мегалополис», в котором Коппола выступил и продюсером, и режиссером, и сценаристом.
Однако картина со 120-миллионным бюджетом смогла заработать всего $14 млн. В феврале 2025 года Коппола получил за «Мегалополис» антипремию «Золотая малина», в августе слег в больницу в Риме, где перенес операцию на сердце, а в выходные стало известно о бедственном положении мэтра.
Режиссер сообщил New York Times, что вынужден продавать вещи, чтобы «оставаться на плаву». По его данным, Коппола продал две винодельни, чтобы вложиться в «Мегалополис», а теперь пустил с молотка коллекцию дорогих швейцарских часов и другие вещи.
При этом кинокритик Давид Шнейдеров говорил НСН, что фильм Копполы вовсе не плох, но понятен не всем.
«Попадание в список худших фильмов Фрэнсиса Форда Копполы – это субъективное мнение, да и второй "Джокер" очень многим понравился. Я знаю своих коллег-кинокритиков, которым очень понравился "Мегалополис" Копполы, они сочли его умным, точным и сложным. Да, он провалился в прокате, но финансовый провал и художественный провал - это разные вещи», - пояснил эксперт.
ТРОЙКА ЛАНТИМОСА: «МНЕ НУЖЕН ПЕРЕРЫВ»
Имя греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, отличающегося весьма нестандартным киновзглядом, стало известно широкой публике относительно недавно. Его фильмы «Клык» (2009) и «Лобстер» (2015) номинировались на «Оскар», однако прорыв совершила картина «Бедные-несчастные» (2023), получившая «Золотой глобус» и четыре «Оскара», в том числе и актрисой Эммой Стоун, которая стала «визиткой» фильмов Лантимоса.
За последние три года вышло три фильма «Лантимоса». Помимо «Бедных-несчастных» это «Виды доброты» (2024) и «Бугония» (2025), мировая премьера которого состоялась на недавнем Венецианском фестивале.
Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская называла «Бугонию» в числе фаворитов Венеции, при этом сам Лантимос решил, что фабрику пора остановить.
«Думаю, мне нужен перерыв. Я уже говорил это между выходами трех своих предыдущих фильмов, но сейчас я серьезно. Можете не сомневаться. Я собираюсь сделать небольшой перерыв», - сказал Лантимос изданию Collider.
Режиссер не уточнил, насколько длительным будет перерыв. При этом на данный момент в его фильмографии ровно 10 картин.
БИТВА ДЕЛЬ ТОРО: ФРАНКЕНШТЕЙН ПРОТИВ ИИ
Третье резонансное заявление сделал в выходные Гильермо дель Торо. Мексиканский «король ужасов» недавно представил «Франкенштейна» на Венецианском фестивале, а сейчас внезапно противопоставил себя искусственному интеллекту.
«На днях один человек прислал мне электронное письмо, в котором спросил: "Какая у вас позиция по поводу искусственного интеллекта?" И мой ответ был коротким: "Я лучше умру" (…) Искусственный интеллект, особенно генеративный, меня не интересует и никогда не будет интересовать. Мне 61 год, и я надеюсь, что смогу оставаться равнодушным к его использованию, пока не умру», — сказал дель Торо изданию Variety.
Режиссер сравнил с разработчиками ИИ героя его фильма Виктора Франкенштейна.
«Я действительно хотел, чтобы высокомерие Виктора чем-то напоминало технарей. Они в некотором роде слепы, не задумываются о последствиях своего творения, и я думаю, нам нужно сделать паузу и подумать, куда мы движемся», - предупредил Дель Торо.
Четырехкратный обладатель премии «Оскар», режиссер Вуди Аллен ранее объяснял специальному корреспонденту НСН (и остальным зрителям его видеопрезентации), почему не верит в будущее искусственного интеллекта.
«Думаю, если снять тысячи фильмов с помощью ИИ, то, может быть, один или два из них получатся неплохими. Я довольно скептически к этому отношусь, так как в подобном не будет души художника. Я не против этого в принципе, но я не думаю, что это когда-либо будет возможно. Всегда нужен человеческий подход, чтобы по-настоящему ощутить эмоциональную связь, глядя на великое произведение искусства», — пояснил 89-летний Вуди.
