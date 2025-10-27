ПРОВАЛ КОППОЛЫ: «ОСТАТЬСЯ НА ПЛАВУ»

Имя Фрэнсиса Форда Копполы знают даже те, кто не смотрел ни одного его фильма, он является одной из живых легенд Голливуда. Тем интереснее было возвращение режиссера «Крестного отца» к творческой деятельности после 13-летней паузы с фильмом «Мегалополис», в котором Коппола выступил и продюсером, и режиссером, и сценаристом.

Однако картина со 120-миллионным бюджетом смогла заработать всего $14 млн. В феврале 2025 года Коппола получил за «Мегалополис» антипремию «Золотая малина», в августе слег в больницу в Риме, где перенес операцию на сердце, а в выходные стало известно о бедственном положении мэтра.

Режиссер сообщил New York Times, что вынужден продавать вещи, чтобы «оставаться на плаву». По его данным, Коппола продал две винодельни, чтобы вложиться в «Мегалополис», а теперь пустил с молотка коллекцию дорогих швейцарских часов и другие вещи.

При этом кинокритик Давид Шнейдеров говорил НСН, что фильм Копполы вовсе не плох, но понятен не всем.

«Попадание в список худших фильмов Фрэнсиса Форда Копполы – это субъективное мнение, да и второй "Джокер" очень многим понравился. Я знаю своих коллег-кинокритиков, которым очень понравился "Мегалополис" Копполы, они сочли его умным, точным и сложным. Да, он провалился в прокате, но финансовый провал и художественный провал - это разные вещи», - пояснил эксперт.