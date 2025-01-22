«Это шутка!»: Шнейдеров защитил Копполу и «Джокера» от «Золотой малины»

Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заявил, что с юмором относится к попаданию нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» и нового «Джокера» в число номинантов на «Золотую малину».

Ранее в США объявили претендентов на эту антипремию, которой перед вручением «Оскара» награждаются худшие фильмы, актеры и режиссеры. «Лидерами» оказались пять фильмов, представленных сразу в шести номинациях: «Джокер. Безумие на двоих», «Бордерлендс», «Мегалополис», «Рейган» и «Мадам Паутина».