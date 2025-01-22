«Это шутка!»: Шнейдеров защитил Копполу и «Джокера» от «Золотой малины»
Кассовый провал не надо путать с творческим, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров, отметив, что многие критики сочли «Мегалополис» умным, точным и сложным фильмом.
Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заявил, что с юмором относится к попаданию нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» и нового «Джокера» в число номинантов на «Золотую малину».
Ранее в США объявили претендентов на эту антипремию, которой перед вручением «Оскара» награждаются худшие фильмы, актеры и режиссеры. «Лидерами» оказались пять фильмов, представленных сразу в шести номинациях: «Джокер. Безумие на двоих», «Бордерлендс», «Мегалополис», «Рейган» и «Мадам Паутина».
«Премию "Золотая малина" всерьез рассматривать не нужно, потому что она в общем шуточная. Из серьезных людей ее лично приходил получать только Пол Верховен. Попадание в список худших фильмов Фрэнсиса Форда Копполы – это субъективное мнение, да и второй "Джокер" очень многим понравился. Я знаю своих коллег-кинокритиков, которым очень понравился "Мегалополис" Копполы, они сочли его умным, точным и сложным. Да, он провалился в прокате, но финансовый провал и художественный провал - это разные вещи», - сказал Шнейдеров.
Фильм «Мегалополис» прервал 13-летнюю паузу в работе 85-летнего Фрэнсиса Форда Копполы. При этом картина, рассказывающая о попытке построить идеальный город будущего из волшебного материала мегалона, провалилась в мировом прокате, собрав около $14 млн при бюджете $120 млн. Фильм также легально вышел в России, где заработал 39 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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