По итогу 82-го Венецианского кинофестиваля «Золотого льва» получил Джим Джармуш и его новый фильм-антология о семейных отношениях «Отец, мать, сестра, брат». «Серебряного льва» за лучшую режиссуру вручили Бенни Сэфди за фильм «Крушащая машина» об американском бойце смешанных единоборств Марке Керре. Ромодановская подчеркнула, что на фестивале в 2025 году представили множество ярких картин, поэтому в топ ее личных фаворитов вошло сразу восемь фильмов.

«Венеция держит гордое знамя фестиваля, где в первую очередь ценится искусство кино. Ожидания изначально были высокие, к середине фестиваля пришло легкое разочарование. По итогу могу сказать, что программа сильная. В прошлом году я четко определила тройку личных фаворитов, в этом году удачей Венеции могу назвать сразу восемь фильмов. На первом месте для меня Джим Джармуш и его картина "Отец, мать, сестра, брат". Награда "Золотой лев" в этом случае - очевидный выбор. "Бугония" Йоргоса Лантимоса сначала не впечатлила, но в результате фильм в моих фаворитах, это сильное режиссерское высказывание. Попал в мой личный топ и "Посторонний" Франсуа Озона. Картина снята по роману Альбера Камю. Озон, конечно, расставил свои акценты, но очень деликатно обошелся с материалом, получилось сотворчество», - заявила она.