Умерла самая титулованная советская баскетболистка Ульяна Семенова
Самая титулованная советская баскетболистка, двукратная победительница Олимпийских игр в составе сборной СССР Ульяна Семенова умерла на 74-м году жизни. Об этом заявили в Латвийской ассоциации баскетбола.
Семенова вместе с советской сборной стала обладательницей золота Олимпиады 1976 и 1980 годов, трехкратной чемпионкой мира, десятикратной чемпионкой Европы.
Баскетболистка на протяжении большей части профессиональной карьеры играла за клуб ТТТ из Риги. С командой она 15 раз выиграла чемпионат Советского Союза и 11 раз завоевала Кубок европейских чемпионов.
Семенова была включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая профессиональная баскетболистка в истории, ее рост составлял 2,10 м. В 1993 году спортсменку ввели в Зал славы мирового баскетбола в Спрингфилде, в 1999-м - в Зал славы женского баскетбола в Ноксвилле, в 2007-м - в Зал славы Международной федерации баскетбола.
Ранее в возрасте 99 лет скончался советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru