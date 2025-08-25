По его словам, нейросети смогут научиться писаться деловые письма, однако создавать что-то новое и творческое — вряд ли.



«ИИ поможет писать статьи для бизнеса, деловые письма, возможно, он научится составлять учебные программы для школ. Но я не думаю, что нейросети когда-нибудь смогут сделать так, как было у Теннесси Уильямса, Юджина О'Нила или Федора Достоевского. У ИИ получится что-то безжизненное, ведь он лишь обрабатывает то, что было когда-то создано. Он не жил в семье, не общался с друзьями, у него нет своего опыта. Всю эту информацию можно в него вложить, но настоящий художник должен учитывать все нюансы и делали собственной жизни, все ощущения, даже самые незначительные», — заключил режиссер.

Московская международная неделя кино проходит 24–25 августа на площадке кинозавода «Москино». В рамках лекции-встречи Аллен рассказал о том, как рождаются сюжеты, и что позволяет режиссеру оставаться верным себе, когда индустрия диктует свои правила.

Ранее Аллен признался спецкору НСН, что на его поколение кинематографистов большое влияние оказали фильмы Федерико Феллини, Витторио Де Сики, Франсуа Трюффо и Жан-Люка Годара.

