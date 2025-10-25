Режиссер Йоргос Лантимос возьмет паузу в карьере после выхода фильма «Бугония»
Греческий режиссер Йоргос Лантимос заявил, что намерен взять паузу в карьере после премьеры фильма «Бугония». Об этом он рассказал в интервью изданию Collider.
Как отметил постановщик, который за последние три года снял три фильма, включая «Бедные-несчастные», «Виды доброты» и «Бугонию», столь насыщенная работа заметно измотала его. По этой причине Лантимос запланировал длительный творческий перерыв.
Мировая премьера фильма «Бугония» с Эммой Стоун, показанного впервые в рамках Венецианского кинофестиваля, состоится 31 октября.
При этом греческий режиссер уже делал заявление о желании взять паузу после выхода фильма «Виды доброты», но ее не последовало, напоминает «Радиоточка НСН».
