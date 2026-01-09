Россия увеличила квоты для студентов из КНДР
Квоты для студентов из КНДР увеличили в России, теперь им доступно 170 мест. Об этом сообщил замглавы Россотрудничества Павел Шевцов в беседе с РИА Новости.
«На данный момент квота КНДР составляет 170 мест», - отметил Шевцов.
Он напомнил, что в прошлом году северокорейским студентам выделяли сто мест.
Как сообщал ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков, учащихся из Северной Кореи больше всего интересуют технические специальности. Такие студенты учатся в Дальневосточном федеральном и Иркутском техническом университетах, в Московском государственном техническом университете им. Баумана, а также в Казани на связанных с информатикой и материаловедением специальностях.
Между тем в КНДР русский язык стал обязательным для изучения в школах с четвертого класса, пишет 360.ru.
