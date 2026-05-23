Тома Харди уволили из «Гангстерленда» из-за конфликта с продюсером

Ранее издание Puck сообщило, что актёр покинул проект из‑за разногласий с исполнительным продюсером Джезом Баттеруортом: тот угрожал уйти из проекта, если Харди останется в актёрском составе.



Среди других причин назывались проблемы с дисциплиной: актёр регулярно опаздывал на съёмки, вносил изменения в текст реплик без согласования и выражал недовольство тем, что фокус сериала смещается в сторону персонажей, которых играют Хелен Миррен и Пирс Броснан.



Сюжет «Гангстерленда» посвящён преступной семье Харриган. Её возглавляют Конрад (в исполнении Броснана) и его супруга Мэйв (Миррен). Персонаж Тома Харди — профессиональный «решала», работающий на эту семью.



Съёмки второго сезона завершились ещё в марте 2025 года, а анонс третьего сезона пока не состоялся.



Стоит отметить, что это не первый случай, когда Харди сталкивается с конфликтами на съёмочной площадке. Например, во время работы над фильмом «Безумный Макс: Дорога ярости» у него произошла серьёзная ссора с актрисой Шарлиз Терон. По словам режиссёра Джорджа Миллера, актёру было сложно выйти из трейлера для съёмок, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

