Тома Харди уволили из «Гангстерленда» из-за конфликта с продюсером
По информации издания Variety, Том Харди не примет участия в съёмках третьего сезона криминальной драмы «Гангстерленд» Гая Ричи из‑за конфликта с продюсером.
Ранее издание Puck сообщило, что актёр покинул проект из‑за разногласий с исполнительным продюсером Джезом Баттеруортом: тот угрожал уйти из проекта, если Харди останется в актёрском составе.
Среди других причин назывались проблемы с дисциплиной: актёр регулярно опаздывал на съёмки, вносил изменения в текст реплик без согласования и выражал недовольство тем, что фокус сериала смещается в сторону персонажей, которых играют Хелен Миррен и Пирс Броснан.
Сюжет «Гангстерленда» посвящён преступной семье Харриган. Её возглавляют Конрад (в исполнении Броснана) и его супруга Мэйв (Миррен). Персонаж Тома Харди — профессиональный «решала», работающий на эту семью.
Съёмки второго сезона завершились ещё в марте 2025 года, а анонс третьего сезона пока не состоялся.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда Харди сталкивается с конфликтами на съёмочной площадке. Например, во время работы над фильмом «Безумный Макс: Дорога ярости» у него произошла серьёзная ссора с актрисой Шарлиз Терон. По словам режиссёра Джорджа Миллера, актёру было сложно выйти из трейлера для съёмок, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пашинян назвал условие, при котором он уйдет в отставку
- Тома Харди уволили из «Гангстерленда» из-за конфликта с продюсером
- АдГ потребовала отменить передачу ТЭЦ «Северного потока» Украине
- Концерт певицы Славы в Бад-Зальцуфлене отменили из-за аннулирования визы
- Москвичи стали чаще продавать жилье ради закрытия ипотеки
- Телеведущая Боня удивилась, что Соловьев извинился перед ней
- Жители Заполярного жалуются на «звуки ада» из Кольской скважины
- Тишковец пообещал «незабудковый» июнь жителям Русской равнины
- Намаз на Курбан-байрам пройдет в четырех мечетях Москвы
- Пулково запустит регистрацию и посадку в самолет по биометрии к ПМЭФ