СМИ: Два человека пострадали во время марафона в Москве
Во время марафона в центре Москвы пострадали два участника, передает Telegram‑канала «112».
Первый инцидент произошёл с 37‑летним спортсменом: он потерял сознание во время забега и упал на асфальт. Благодаря оперативным действиям медиков мужчину удалось доставить в больницу.
Второй участник марафона почувствовал себя плохо из‑за жаркой погоды. Его также госпитализировали, однако состояние ухудшилось — пострадавший впал в кому. Другие подробности происшествия на текущий момент не раскрываются.
Ранее в Пекине робот-гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне, преодолев дистанцию 21 км за 50 минут 26 секунд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
