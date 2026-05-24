Шестилетнего ребенка засосало в трубу фонтана в Москве

На Симферопольском бульваре в Москве шестилетнего ребенка засосало в трубу во время слива воды в фонтане, сообщает Telegram-канал Mash.

Школьника засосало в трубу московского аквапарка, пока спасатель спал

Несовершеннолетний полностью провалился в отстойник. Ребенка удалось спасти, его осматривают медики.

Фонтан построили в 2022 году.

Ранее на юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ФонтаныМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры