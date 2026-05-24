Шестилетнего ребенка засосало в трубу фонтана в Москве
24 мая 202601:15
Денис Постольский
На Симферопольском бульваре в Москве шестилетнего ребенка засосало в трубу во время слива воды в фонтане, сообщает Telegram-канал Mash.
Несовершеннолетний полностью провалился в отстойник. Ребенка удалось спасти, его осматривают медики.
Фонтан построили в 2022 году.
Ранее на юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
