Привычка против тенденции: Кто в России до сих пор смотрит телевизор
Если в США и Европе сохраняется большое доверие к телевидению, то в России наблюдается обратная тенденция, сказал НСН Александр Мельман.
За последние 20 лет аудитория российского телевидения заметно снизилась, поскольку более молодой зритель редко выбирает для себя телепрограммы, заявил в беседе с НСН телекритик Александр Мельман.
Интерес россиян к развлекательным телепрограмм незначительно сократился, при этом сериалы продолжают наращивать просмотры, пишет «Коммерсант». Как уточняет издание, данные Mediascope об итогах телесмотрения в РФ в январе-сентябре показывают, что вклад телесериалов в структуру телепросмотра вырос до 29%. При этом у развлекательных программ показатель за период, напротив, снизился с 18% до 17%. Мельман объяснил статистику снижением числа развлекательных шоу в сетке вещания.
«Это надо отмерять на дистанции. С точки зрения психологии массовой аудитории какие-то выводы делать трудно. Например, через месяц-два будут новые замеры, возможно, все опять изменится в сторону развлекательных программ. Мне кажется, что число развлекательных программ просто сократилось. Их почти нет по будням, но такие шоу берут свое с пятницы по воскресенье. Проекты разные, каждый может найти что-то для себя. Сериалы же никуда не пропадают, и они тоже довольно разные. Это периодичность, традиционность. Человек знает, что вечером он возвратиться к знакомым героям», — заметил он.
Собеседник НСН напомнил, что наиболее часто телесериалам отдает предпочтение более старшая аудитория.
«Есть разделение на контент для мужчин, для женщин-домохозяек. На НТВ — мужские и брутальные для зрителей 40 лет и старше. На телеканале "Россия" — проекты для женской аудитории старше 55 лет. Что-то сверх этого порой идет на "Первом канале" или НТВ, но уже после стримингов. Это особая вишенка на торте, она далеко не всегда приносит большие рейтинги. Их получают наши вариации на "Рабыню Изауру". Люди к этому привыкают, смотрят, их это успокаивает в наше непростое время», — уточнил Мельман.
По его словам, за последние 20 лет число телезрителей заметно сократилось.
«Более молодежная аудитория по-прежнему остается на ТНТ и СТС. Однако молодежь — около 20% аудитории, которая иногда включает телевизор. В основном все сегодня в гаджетах. За последние 20 лет телевизионная аудитория уменьшила в разы. Сегодня лидеры имеют рейтинги 11-12%, остальные — около 7-8%. Для сравнения, 15 лет назад были рейтинги до 25%. Это тенденция, но не мировая. В мире как раз доверие к телевизору достаточно большое. В той же Америке телевизор очень серьезен и актуален. У нас это уже либо фон, либо привычка», — добавил он.
Ранее кинокритик Александр Шпагин в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что сериалы онлайн-кинотеатров разительно отличаются от телевизионных проектов. При этом в интернете аудитория продвинутая, а на телевидении стареющая.
