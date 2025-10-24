Интерес россиян к развлекательным телепрограмм незначительно сократился, при этом сериалы продолжают наращивать просмотры, пишет «Коммерсант». Как уточняет издание, данные Mediascope об итогах телесмотрения в РФ в январе-сентябре показывают, что вклад телесериалов в структуру телепросмотра вырос до 29%. При этом у развлекательных программ показатель за период, напротив, снизился с 18% до 17%. Мельман объяснил статистику снижением числа развлекательных шоу в сетке вещания.

«Это надо отмерять на дистанции. С точки зрения психологии массовой аудитории какие-то выводы делать трудно. Например, через месяц-два будут новые замеры, возможно, все опять изменится в сторону развлекательных программ. Мне кажется, что число развлекательных программ просто сократилось. Их почти нет по будням, но такие шоу берут свое с пятницы по воскресенье. Проекты разные, каждый может найти что-то для себя. Сериалы же никуда не пропадают, и они тоже довольно разные. Это периодичность, традиционность. Человек знает, что вечером он возвратиться к знакомым героям», — заметил он.