Пашинян подчеркнул, что ключевое решение всегда остаётся за народом — это основа современной политической системы Армении и его собственной деятельности. Он уточнил, что уйдёт с должности незамедлительно, если 300–500 тысяч человек выступят за его отставку. В то же время премьер отметил, что останется на посту, если его поддержит 700 тысяч человек — это соответствует 50% плюс один голос избирателей.

В своём выступлении Пашинян добавил, что считает себя «слугой народа» и не может игнорировать волю граждан: если люди потребуют его ухода, он обязан будет подчиниться.



Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин объяснил НСН, почему Россия не должна признавать итоги выборов в Армении, если там победит Пашинян.

