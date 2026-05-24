Количество погибших в колледже в Старобельске увеличилось до 21
По последним данным, в Старобельске в ЛНР 21 человек погиб в результате удара Вооруженных сил Украины по общежитию колледжа, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
Спасатели извлекли тела всех погибших из-под завалов. Поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета завершены. Ранения получили 42 человека.
В Минздраве России рассказали о состоянии раненных при атаке на колледж в Старобельске. По данным ведомства, более 30 человек уже получили амбулаторную медпомощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
