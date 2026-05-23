Режиссер объяснил выбор Никиты Кологривого на роль Юрия Хоя
Режиссёр Владимир Щегольков объяснил, почему на роль Юрия Хоя — лидера группы «Сектор Газа» — в биографическом фильме был выбран актёр Никита Кологривый, передает kp.ru.
По словам режиссёра, выбор был сделан исходя из внутреннего духа артиста: Кологривый способен глубоко погружаться в образ, что производит сильное впечатление.
Щегольков уточнил, что команда сознательно отказалась воспроизводить специфическое воронежское «гэканье» в речи персонажа, но сохранила мелодику речи Хоя. Перед съёмками дублей актёр слушает записи голоса Юрия Хоя в наушниках, стараясь уловить его тембр и характерные особенности речи.
Сюжет фильма сосредоточится на последних трёх днях жизни музыканта, когда он возвращается в Воронеж. В повествование войдут флешбэки, которые раскроют ключевые и поворотные моменты его биографии. Главной музыкальной темой картины станет песня «Пора домой» группы «Сектор Газа».
Справиться с ролью Юрия Хоя актеру Никите Кологривому поможет его талант и умение перевоплощаться, заметил в разговоре с НСН лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков.
