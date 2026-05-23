В Норвегии закрыли общественный туалет с видом на авиабазу из-за боязни шпионов

На острове Андейя на севере Норвегии закрыли общественный туалет из‑за опасений, связанных со шпионажем, сообщает газета VG.

Британские журналисты нашли в России «сверхсекретную школу шпионажа и хакерства»

Туалет расположен в зоне отдыха Буккещерка — из него открывается панорамный вид на местную авиабазу Андейя, которая находится в западной части острова. По данным издания, это место называли «самым красивым видом из всех уборных в Норвегии».

Сооружение обошлось почти в 2,17 млн долларов: его внешние стены выполнены из зеркальных панелей, а изнутри предусмотрена панорамная обзорная зона.

Решение о закрытии принято в превентивных целях — оно связано с вопросами политической безопасности. При этом издание отмечает, что пока неизвестно, какой орган или ведомство приняли это решение, но в будущем мера может быть пересмотрена.

Ранее президент России Владимир Путин решил стать разведчиком под влиянием кино, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Сергея Горбачева
ТЕГИ:ШпионажШпионыНорвегия

Горячие новости

Все новости

партнеры