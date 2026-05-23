В Норвегии закрыли общественный туалет с видом на авиабазу из-за боязни шпионов

Туалет расположен в зоне отдыха Буккещерка — из него открывается панорамный вид на местную авиабазу Андейя, которая находится в западной части острова. По данным издания, это место называли «самым красивым видом из всех уборных в Норвегии».



Сооружение обошлось почти в 2,17 млн долларов: его внешние стены выполнены из зеркальных панелей, а изнутри предусмотрена панорамная обзорная зона.



Решение о закрытии принято в превентивных целях — оно связано с вопросами политической безопасности. При этом издание отмечает, что пока неизвестно, какой орган или ведомство приняли это решение, но в будущем мера может быть пересмотрена.

