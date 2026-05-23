Немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH ранее анонсировала демонтаж электростанции в Лубмине (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) — именно в этом месте завершаются оба трубопровода.



Спикер партии АдГ по вопросам экономической политики Лейф‑Эрик Хольм заявил, что фракция в бундестаге настаивает на сохранении ТЭЦ на площадке в Лубмине.



По мнению политика, Германия сталкивается с серьёзными проблемами: ростом цен на энергоносители и сокращением рабочих мест в промышленной сфере. В этих условиях решение передать исправную ТЭЦ Украине, которая, по версии Хольма, могла быть причастна к диверсии на «Северных потоках», выглядит нецелесообразным.

Хольм также отметил, что правительство ФРГ планирует строить новые газовые электростанции, которым потребуется дешёвый газ. По его словам, после завершения конфликта на Украине поставки могут возобновиться по «Северному потоку», а оперативный запуск уцелевшей нитки «Северного потока — 2» способен помочь восстановить конкурентоспособность немецкой промышленности.



Хольм подчеркнул, что демонтаж электростанции лишит Берлин стратегической альтернативы на долгие годы.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН заявил, что каждый из «Северных потоков» стоил примерно по десять миллиардов долларов, «Газпром» на 100% владеет «Северным потоком – 2», при необходимости здесь возможно партнерство с США.

