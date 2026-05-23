Бондарчук: Вертикальные двухминутные кинодрамы завоевывают молодых зрителей

На Международном форуме креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» в Улан‑Удэ режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук обратил внимание на растущую популярность нового формата среди российской молодёжи — микродрам.

Рынок на $15 млрд: Какое будущее у жанра вертикальных сериалов в России

Так называют вертикальные кинодрамы продолжительностью всего две минуты. По словам кинематографиста, индустрия постепенно адаптируется к предпочтениям молодого поколения.

Бондарчук подчеркнул, что вертикальные кинодрамы стремительно завоёвывают аудиторию. При этом, отметил режиссёр, базовые принципы драматургии сохраняются: даже в двухминутном ролике нужно успеть раскрыть событие и соблюсти трёхактную структуру повествования.

Бондарчук признался, что лично не в восторге от вертикального формата. Однако как продюсер Бондарчук активно работает с новым форматом и ищет молодых авторов, готовых развивать это направление в России. Он добавил, что лидерами в создании микродрам пока остаются США и Китай, но и в нашей стране молодёжь уже активно потребляет такой контент.

Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров, микродрамы сегодня интересны лишь узкой аудитории, и они вряд ли вытеснят привычные сериалы, которые зритель предпочитает смотреть на экранах с расширением 16 на 9.

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
