Бондарчук: Вертикальные двухминутные кинодрамы завоевывают молодых зрителей
На Международном форуме креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» в Улан‑Удэ режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук обратил внимание на растущую популярность нового формата среди российской молодёжи — микродрам.
Так называют вертикальные кинодрамы продолжительностью всего две минуты. По словам кинематографиста, индустрия постепенно адаптируется к предпочтениям молодого поколения.
Бондарчук подчеркнул, что вертикальные кинодрамы стремительно завоёвывают аудиторию. При этом, отметил режиссёр, базовые принципы драматургии сохраняются: даже в двухминутном ролике нужно успеть раскрыть событие и соблюсти трёхактную структуру повествования.
Бондарчук признался, что лично не в восторге от вертикального формата. Однако как продюсер Бондарчук активно работает с новым форматом и ищет молодых авторов, готовых развивать это направление в России. Он добавил, что лидерами в создании микродрам пока остаются США и Китай, но и в нашей стране молодёжь уже активно потребляет такой контент.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров, микродрамы сегодня интересны лишь узкой аудитории, и они вряд ли вытеснят привычные сериалы, которые зритель предпочитает смотреть на экранах с расширением 16 на 9.
