Румыния ввела меры безопасности к концерту Макса Коржа уровня саммита НАТО
По сообщению телеканала Antena 3, власти Румынии ввели исключительные меры безопасности на уровне подготовки к саммиту НАТО в связи с концертом белорусского певца Макса Коржа.
На выступление артиста в Бухарест приехали около 40 тысяч зрителей из Белоруссии, Молдавии, Польши и Украины.
В районе Национальной арены и на прилегающей территории дежурят примерно 10 тысяч сотрудников силовых структур — жандармов, полицейских и разведчиков, в том числе оперативные группы в гражданской одежде. Введены обязательные пиротехнический и антитеррористический досмотры как людей, так и транспортных средств.
Чтобы исключить возможные конфликты между фанатами концерта и футбольными болельщиками, жандармерия Бухареста обратилась к Профессиональной футбольной лиге с просьбой не назначать матчи на день проведения концерта. В результате были перенесены две игры плей‑офф Суперлиги.
