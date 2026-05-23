Румыния ввела меры безопасности к концерту Макса Коржа уровня саммита НАТО

На выступление артиста в Бухарест приехали около 40 тысяч зрителей из Белоруссии, Молдавии, Польши и Украины.



В районе Национальной арены и на прилегающей территории дежурят примерно 10 тысяч сотрудников силовых структур — жандармов, полицейских и разведчиков, в том числе оперативные группы в гражданской одежде. Введены обязательные пиротехнический и антитеррористический досмотры как людей, так и транспортных средств.



Чтобы исключить возможные конфликты между фанатами концерта и футбольными болельщиками, жандармерия Бухареста обратилась к Профессиональной футбольной лиге с просьбой не назначать матчи на день проведения концерта. В результате были перенесены две игры плей‑офф Суперлиги.

