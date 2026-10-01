КТО ОТМЕНИЛ УЭСТА

Концерты в Петербурге исчезли из официального расписания на сайте тура Уэста еще 18 сентября. После этого глава Say Agency Анна Субчева заявила в своих социальных сетях, что даты убрали из-за «хаоса» вокруг концертов в России.

25 сентября глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не знает, состоится ли выступление, и что, он не получал обращений по этому поводу. Еще через два дня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Уэст не извинился за поддержку нацизма перед русскими, белорусами и представителями других национальностей, живущими в России, хотя делал аналогичные заявления после возмущения еврейской диаспоры в США.

Уже 29 сентября стало известно, что запланированные на 10 и 11 октября концерты не состоятся, поскольку они не были согласованы с губернатором города и администрацией. Об этом сообщил РБК. В тот же день американское агентство Access Opera, являющееся партнером концертного тура исполнителя, подтвердило отмену выступлений в Петербурге.