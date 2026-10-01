Отмены и посадки? Чем закончилась эпопея с концертом рэпера Канье Уэста
Организаторы официально отказались от идеи провести концерт рэп-исполнителя из США в Санкт-Петербурге, но теперь могут предстать перед судом.
Концертное агентство Say Agency вечером 30 сентября выступило с заявлением о том, что «концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут», подведя итог почти двухмесячным разговорам о приезде скандального американского рэпера в Россию.
КТО ОТМЕНИЛ УЭСТА
Концерты в Петербурге исчезли из официального расписания на сайте тура Уэста еще 18 сентября. После этого глава Say Agency Анна Субчева заявила в своих социальных сетях, что даты убрали из-за «хаоса» вокруг концертов в России.
25 сентября глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не знает, состоится ли выступление, и что, он не получал обращений по этому поводу. Еще через два дня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Уэст не извинился за поддержку нацизма перед русскими, белорусами и представителями других национальностей, живущими в России, хотя делал аналогичные заявления после возмущения еврейской диаспоры в США.
Уже 29 сентября стало известно, что запланированные на 10 и 11 октября концерты не состоятся, поскольку они не были согласованы с губернатором города и администрацией. Об этом сообщил РБК. В тот же день американское агентство Access Opera, являющееся партнером концертного тура исполнителя, подтвердило отмену выступлений в Петербурге.
А ДЕНЬГИ?
По данным Субчевой, на несостоявшиеся концерты было продано больше 100 тысяч билетов. Всего фанаты заплатили более 3,5 миллиарда рублей. Об этом она рассказала Telegram-каналу Mash. Say Agency уже пообещало вернуть все деньги покупателям до 12 октября. Глава Союза потребителей России Алексей Койтов подчеркнул, что этот процесс может затянуться.
«Это, безусловно, основание к полному возврату денег без всяких ограничений. После того, как потребитель заявил требование на возврат денег, ему их должны вернуть в течение 10 дней. Вполне возможно, что у организаторов либо вообще не хватает денег на всех, либо не хватает, чтобы вернуть в моменте. Пусть это произойдет не в течение 10 дней, как по закону положено, а растянется немногим дольше, но не на год или, как говорится у нас в русской поговорке, чтобы "обещанного три года ждать" не пришлось», — поделился он с НСН.
При этом сам Канье Уэст мог заработать от одного до полутора миллиарда рублей, не выступая в России. Артист получил задаток перед тем, как дал согласие на выступление, сообщает «Фонтанка». Советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий оценил реалистичность этой суммы.
«Я могу сказать, что эта сумма более-менее правдоподобная, а может, она даже и больше. Эти деньги вполне могли заплатить. У нас очень рискованный и сложный бизнес, здесь еще не было спонсоров, поэтому весь расчет был на билеты», — рассказал он НСН.
ПРОВЕРКА МВД?
Организаторы привлекли внимание правоохранительных органов. Они начали доследственную проверку по факту возможного мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из-за отмененных концертов рэпера Канье Уэста. Максимальное наказание по данной статье — до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы / иного дохода за период до трех лет. Утверждается, что материалы будут переданы в Москву, а к расследованию подключится центральный аппарат МВД. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Это произошло вскоре после того, как в нескольких российских городах к агентству были поданы судебные иски с требованием вернуть деньги за купленные билеты и транспортные издержки. По этому же основанию ведется проверка Роспотребнадзор, который уже вынес предупреждение Say Agency.
С другой стороны информацию о внимании полиции опровергает РБК. СМИ утверждает, что его источники в центральном аппарате МВД не подтверждают факт проверки, а сотрудники петербургского отдела не в курсе о следственных действиях в отношении организаторов.
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