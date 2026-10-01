США с начала президентства Трампа аннулировали около 250 тысяч виз
Государственный департамент США во время президентства Дональда Трампа и работы госсекретаря Марко Рубио аннулировал свыше 250 тысяч виз. Об этом рассказал глава пресс-службы ведомства Томми Пиготт в интервью каналу Fox News.
«Это историческая веха, отражающая нашу непоколебимую приверженность защите американского народа», - подчеркнул он.
По словам Пиготта, каждое принимаемое в США решение о выдаче визы касается национальной безопасности. Благодаря непрерывной проверке американская сторона «в беспрецедентных масштабах» выявляет тех, кто совершает преступления, поддерживает терроризм либо злоупотребляет американской иммиграционной системой. Глава пресс-службы отметил, что американская виза - «привилегия, а не право».
Ранее Дональд Трамп запретил «родильный туризм» в США, позволявший получать гражданство страны по праву рождения. Запрет предусматривает в том числе аннулирование виз будущих матерей и даже тех, кто уже родил на территории Штатов, пишет 360.ru.
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